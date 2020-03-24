Салехард, , 08:45 — REGNUM На Ямале работника АО «Горковский рыбозавод» уволили на основании подложной подписи под заявлением. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Прокуратура установила, что в конце ноября 2019 года АО «Горковский рыбозавод» прекратило трудовые отношения с работником на основании его заявления об увольнении по собственному желанию. Выяснилось, что уволенный сотрудник не подписывал данное заявление, что подтвердила почерковедческая экспертиза.

По иску прокурора решением суда мужчину восстановили на рабочем месте, и ему выплачен средний заработок за время вынужденного прогула в размере свыше 77 тыс. рублей.