Барнаул, , 08:30 — REGNUM В Алтайском крае вынесен приговор теперь уже бывшему управляющему делами администрации Алтайского края Алексею Белобородову. Как следует из официального сообщения регионального СУ СК РФ, за крупную взятку и хищение, совершённые с использованием служебного положения, суд приговорил его к реальному сроку — трём годам колонии общего режима, а также штрафу в размере четырёх миллионов рублей. Помимо этого бывшему высокопоставленному чиновнику запретили занимать государственную должность сроком на шесть лет.

По данным следствия, взятку Белобородову директор одной из строительных компаний дал в обмен на контракт в обход конкурсных процедур. Речь шла о выполнении работ по реконструкции, ремонту и строительству зданий и объектов. Сама мзда тоже представляла собой оказанные предпринимателем строительные услуги: в объекты недвижимости Белобородова было вложено более 3 миллионов 600 тысяч рублей.

Также сотрудникам Управления ФСБ России по Алтайскому краю удалось доказать, что в 2013 и 2015 годах Белобородов при пособничестве директора строительной компании похитил путем растраты денежные средства на общую сумму более 32 миллионов рублей. Выяснилось, что обозначенные в документах работы по строительству и ремонту объектов, а также благоустройству территорий, подведомственных управлению делами администрации края, либо не проводились, либо проводились по завышенной стоимости.

Как уже сообщало ИА REGNUM, уголовное дело о коррупции в отношении бывшего руководителя управления делами губернатора и правительства Алтайского края было возбуждено в августе 2018 года.

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