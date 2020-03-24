Екатеринбург, , 08:14 — REGNUM На Среднем Урале за минувшие сутки медики проверили на короновирус 281 жителей региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе правительства Свердловской области.

Всего за 24 марта было проведено 515 лабораторных исследований на коронавирус.

Отметим, что с начала февраля в Свердловской области проведено 8185 лабораторных исследований на наличие коронавирусной инфекции и обследовано более 5,1 тыс. граждан.

Напомним, что количество заражённых новой инфекцией свердловчан не увеличилось. В области зарегистрировано девять случаев заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией.