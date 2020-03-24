Амстердам, , 07:56 — REGNUM В течение 23 марта число жертв коронавируса в Нидерландах увеличилось на 34 человека и составило в общей сложности 213 смертельных случаев. Об этом в ежедневном отчёте сообщил Национальный институт по здравоохранению и окружающей среде.

22 марта скончалось 43 человека, а в предыдущие два дня — по 30. Возраст скончавшихся колеблется от 55 до 97 лет.

Число официально зарегистрированных случаев заражения в течение 23 марта увеличилось до 4749. Накануне было зарегистрировано 4202 случая заражения.

При этом следует отметить, что данные цифры не отражают действительного числа заражений. Из-за ограниченных возможностей проведения тестов далеко не все проходят проверку. В настоящий момент в первую очередь проверяются лица, которых положили в больницу, и медицинские работники.

На первом месте по числу выявленных заражений по-прежнему провинция Северный Брабант (1558 случаев). На втором месте провинция Южная Голландия (647), а на третьем — Северная Голландия (600).