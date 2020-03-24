Москва, 24 марта 2020, 07:48 — REGNUM Пожар в теплопункте в центре Москвы лишил 450 квартир отопления и горячей воды, 24 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
По данным источника, пожар вспыхнул на площади 20 квадратных метров в Тверском районе, на улице Достоевского. Возгорание ликвидировано. Пострадавших в ходе инцидента нет.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта в Подмосковье произошел пожар площадью 300 кв. метров в здании пилорамы.
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