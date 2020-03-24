Москва, , 07:48 — REGNUM Пожар в теплопункте в центре Москвы лишил 450 квартир отопления и горячей воды, 24 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным источника, пожар вспыхнул на площади 20 квадратных метров в Тверском районе, на улице Достоевского. Возгорание ликвидировано. Пострадавших в ходе инцидента нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта в Подмосковье произошел пожар площадью 300 кв. метров в здании пилорамы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Якутии водитель грузовика оставил село без тепла