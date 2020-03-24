Чита, , 07:41 — REGNUM По Забайкальскому краю на 25−26 марта передано штормовое предупреждение. По данным синоптиков, на которых ссылается региональное ГУ МЧС РФ, в эти дни ожидается выпадение снега и усиление ветра до 22 метров в секунду.

Подрядные организации, работающие на подведомственной сети Управления федеральных автодорог «Забайкалье», уже перешли на усиленный режим, организовав круглосуточное дежурство на перевалах и опасных участках. Водителям большегрузного и тяжеловесного транспорта рекомендовано воздержаться от проезда перевалов до обработки дорожного покрытия противогололёдным материалом.

Как уже сообщало ИА REGNUM, шторм в Забайкалье наблюдался также 17 и 18 марта: порывы ветра достигали 25−28 метров в секунду. Малоснежная зима и сильные бури могут накалить пожароопасную обстановку в регионе.

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