Барнаул, , 07:34 — REGNUM Сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю пресекли деятельность интернет-магазина, специализировавшегося на сбыте наркотических средств в особо крупном размере. Его организаторами оказалась группа граждан Украины. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, «синтетику» распространяли на территории Алтайского края и Республики Алтай методом «тайниковых» закладок.

Их общий объем составил около трёх килограммов, или, по оценке экспертов, 10 тысяч разовых доз, стоимость которых на черном рынке превышает 7,5 миллионов рублей.

Также известно, что в отношении двух граждан уголовные дела с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением уже направлены в суд для рассмотрения по существу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее собранные следственным отделением УФСБ России по Алтайскому краю доказательства явились достаточным основанием для вынесения обвинительного приговора продавцам «синтетики» из Бийского района: жители региона Дмитрий Караваев (1975 г.р.), Роман Жуков (1993 г.р.), и Алексей Грушко (1991 г. р) проведут в заключении более шести лет.

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