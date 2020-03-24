Ульяновск, , 07:06 — REGNUM В Ленинском районе Ульяновска вынесен приговор главному бухгалтеру дошкольного образовательного учреждения, которую обвиняли в хищении более 2,5 млн рублей бюджетных средств. Ей назначен условный срок, сообщает прокуратура Ульяновской области.

Правоохранители установили, что фигурантка уголовного дела при формировании заявок на получение зарплаты включала в документы ложные сведения с завышением сумм оплаты её труда. По данным следствия, в результате более чем за два года ущерб детсаду превысил 2,5 млн рублей. Действия злоумышленницы были пресечены сотрудниками УФСБ.

Фигурантку уголовного дела признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере»). Ей назначено три года лишения свободы условно.

В прокуратуре отмечают, что государственное обвинение настаивало на назначении пяти лет лишения свободы в колонии, поэтому рассматривается вопрос об апелляционном представлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области направлено в суд уголовное дело в отношении руководителя частной фирмы по обвинению в хищении бюджетных средств при строительстве водонапорной башни и замене водопроводных сетей в поселке Ломы. В ведомстве считают, что контрагент не выполнил ряд предусмотренных контрактом работ.

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