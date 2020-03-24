Якутск, , 06:31 — REGNUM В Якутии прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя, который на незаконной ледовой переправе сбил сотрудника ГИБДД, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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«Мужчина выехал в ноябре 2019 года на автомобиле на неокрепший лёд, тем самым создал реальную угрозу собственному здоровью и жизни, а также здоровью и жизни других водителей и их пассажиров — лёд мог проломиться», — пояснили в прокуратуре.

При этом водитель проигнорировал знак «Въезд запрещён», а также инспектора ДПС, который пытался его остановить. Мужчина, управляя на скорости машиной, касательным ударом сбил сотрудника ГИБДД с ног.

Уголовное дело передано в суд, обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, водитель Toyota Wish в Якутии сбил с ног бегущего сотрудника ГИБДД и не останавливаясь поехал по льду дальше.