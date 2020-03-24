Магадан, Магаданская область, , 06:21 — REGNUM В Магадане завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, которого обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетней падчерицей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК России по Магаданской области.

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Как было установлено в ходе следствия, с 2010 года по сентябрь 2019 года обвиняемый вместе со своей супругой неоднократно совершали в отношении несовершеннолетней дочери женщины развратные действия и насильственные действия сексуального характера, мужчина также совершил её изнасилование.

«Установлено, что мать девочки склоняла её к изменению показаний в пользу супруга. Следователем принято решение об отводе матери от участия в деле в качестве представителя несовершеннолетней и о допуске к участию в деле в качестве законных представителей потерпевшей одного из её родственников, а также сотрудника отдела опеки и попечительства», — сказали следователи.

С ребёнком в период расследования работали психологи.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане суд вынес приговор троим местным жителям, обвиняемым в сексуальных преступлениях против двоих детей одной из подсудимых и назначил им 16, 12 и пять лет лишения свободы.