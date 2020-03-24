Петропавловск-Камчатский, , 05:16 — REGNUM Два легковых автомобиля загорелись в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по Камчатскому краю.

Сообщается, что пожар произошел в автомобиле Honda Fit, припаркованном на улице Ларина. Огонь перекинулся и на рядом стоящую иномарку Nissan Laurel. В результате возгорания Honda выгорела 90%, у второй легковушки оказался лишь поврежден салон. Пострадавших и погибших в результате пожара не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта Приморском крае обнаружили сгоревших автомобиль с двумя телами погибших. По факту произошедшего Следственный комитет РФ начал проверку.

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