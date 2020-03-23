Йошкар-Ола, , 23:52 — REGNUM Похищенная из роддома Йошкар-Олы 23 марта девочка найдена живой. Об этом сообщает региональный поисковый отряд «Лиза Алерт».

Девочка была обнаружена сотрудниками полиции. В настоящее время жизни ребёнка ничто не угрожает, поисковики ожидают подтверждения личности ребёнка от родителей. По поиску объявлен стоп.

В настоящее время информация уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, девочка пропала из Перинатального центра Йошкар-Олы днем 23 марта. По данному факту были возбуждены уголовные дела по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение несовершеннолетнего»), ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»), они объединены в одно производство.

В поисках ребёнка принимали участие сотрудники следственного управления СКР по республике, полиций и поисковики. Всего на поиски вышли 98 человек.

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