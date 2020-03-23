Владикавказ, , 23:24 — REGNUM Возгорание произошло в одном из цехов предприятия по производству минеральной воды и лимонада во Владикавказе. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

Пожар произошёл в цеху по разливу напитков на улице 5-я Промышленная. Пожару был присвоен третий ранг сложности. Площадь пожара составила 30 кв. метров, горела ректификационная колонна с легковоспламеняющимся веществом, высотой 18 метров.

Объём вещества составлял 40 тонн. Возгорание удалось ликвидировать в 21:41 мск. Пострадавших в результате пожара нет.

Причины и обстоятельства пожара устанавливают эксперты испытательной пожарной лаборатории.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации пожара в здании пилорамы в Московской области.

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