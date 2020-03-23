Чебоксары, , 21:52 — REGNUM В Урмарском районе Чувашии вынесен приговор 36-летнему жителю, которого обвинили в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Машина съехала в кювет с водоёмом, в результате от утопления скончалась пассажирка, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Авария произошла вечером 14 сентября 2019 года на автодороге в одном из сёл Урмарского района. По данным правоохранителей, в момент совершения ДТП подсудимый был пьян и не справился с управлением автомобилем.

«Он выехал на обочину дороги с последующим съездом в кювет и погружением автомобиля в расположенный поблизости от дороги водоём», — говорят в надзорном ведомстве.

В результате ДТП на месте происшествия скончалась 38-летняя пассажирка, утонув в водоёме.

Мужчине было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б», ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение в состоянии алкогольного опьянения правил дорожного движения, сопряженное с оставлением места его совершения, повлёкшее по неосторожности смерть человека»). В прокуратуре отмечают, что вину сельчанин признал частично, не согласившись с тем, что умышленно оставил место происшествия.

Суд признал фигуранта уголовного дела виновным, назначив 4,5 года колонии-поселения. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года в Яльчикском районе Чувашии был вынесен приговор депутату одного из поселений, которого обвинили в наезде на 13-летнего велосипедиста. В результате мальчик получил тяжкие повреждения. Виновник аварии получил один год ограничения свободы.

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