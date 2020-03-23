Ростов-на-Дону, , 21:04 — REGNUM Пожар, вспыхнувший 23 марта в Аксайском районе Ростовской области, потушен. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

В 17:53 мск была объявлена ликвидация огня на площади 300 кв. метров одного участка. В 18:50 мск возгорание второго участка удалось локализовать.

«Полная ликвидация пожара объявлена в 20:21 мск. Площадь, пройденная огнём, составила 1,5 тыс. кв. метров», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что сухая трава загорелась в Аксайском районе. Сообщение в экстренные службы поступило около 14:45 мск.

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