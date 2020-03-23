Ашхабад, , 20:52 — REGNUM За девять дней в больницы Стамбула в результате тяжелого отравления поддельными крепкими алкогольными напитками госпитализирован 61 трудовой мигрант, приехавший в Турцию на заработки из Туркмении, передает «Хроника Туркменистана».

Из них 37 уже умерли, а еще 24 находятся в реанимации. Большинство отравившихся туркменистанцев впали в кому и, по мнению врачей, вряд ли выживут.

Турецкие правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту изготовления и продажи поддельного алкоголя. По подозрению в совершении этих преступлений задержаны 11 граждан Туркмении и несколько граждан Турции.

По данным полиции, суррогатный алкоголь, которым отравились пытавшиеся таким способом защититься от заражения коронавирусом туркменистанцы, продавался под видом туркменской водки «Балыкчи».

Отмечается, что при изготовлении этой фальшивой водки вместо этилового применялся крайне ядовитый метиловый спирт.