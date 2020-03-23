Пенза, , 20:50 — REGNUM В Пензе из-за сильного снегопада 23 марта резко увеличилось число ДТП. В соцсетях появилось множество фотографий автомобильных аварий, которые публикуют очевидцы.

На трассе от поселка Монтажный в сторону Пензы произошло более пяти аварий на отрезке дороги в 300 метров.

Пробка образовалась из-за ДТП с участием такси у поворота на «Русскую охоту». У двух машин-участников аварии разбиты передние части. Один автомобиль вылетел в кювет, другой стоит у обочины.

На спуске по улице Богданова машины с наклона просто скатывались вниз. В этой ситуации пострадало четыре автомобиля.

Кроме того, на улице Ладожской автобус въехал в световую опору. На улице Гоголя легковой автомобиль с символикой «Яндекс. Такси» врезался в дорожное ограждение.

В многочисленных, произошедших днем 23 марта ДТП, официальный комментарий пока получить не удалось.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 марта в южных регионах Приволжского федерального округа ожидается сильный снегопад.

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