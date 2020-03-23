Йошкар-Ола, , 21:07 — REGNUM Поиски новорожденной девочки, похищенной из роддома, ведёт весь личный состав полиции и волонтёры в Йошкар-Оле. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД по Марий Эл.

Новорожденная девочка была похищена днём из палаты в перинатальном центре в момент, когда мать ребёнка вышла на процедуры. Ряд свидетелей утверждает, что видели на территории роддома постороннюю женщину.

После получения информации о пропаже ребёнка был поднят по тревоге весь личный состав полиции города. К полицейским подключились волонтёры. В городе досматривают все автомобили, проверяются все возможные версии причин кражи младенца. По городу расклеены ориентировки с описанием пропавшей девочки и её возможной похитительницы.

По факту пропажи ребёнка были возбуждены уголовные дела по статьям о похищении несовершеннолетнего и о халатности.

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