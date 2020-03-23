Йошкар-Ола, , 20:18 — REGNUM В Йошкар-Оле продолжается активный поиск девочки, которая была похищена из Перинатального центра. В поисках принимают участие обычные горожане и поисковики.

До настоящего момента был составлен фоторобот предполагаемой похитительницы, сообщает telegram-канал Mash. Это невысокая женщина в очках и со стрижкой каре. Ориентировки распространяются по городу.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту исчезновения новорожденной девочки были возбуждены уголовные дела по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение несовершеннолетнего»), ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность») они объединены в одно производство.

Ребёнок пропал 23 марта.

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