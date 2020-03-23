Катайск, Курганская область, , 20:14 — REGNUM В Курганской области организована доследственная проверка сообщения СМИ об оскорблении и избиении воспитанников Катайского детского дома. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Зауралью.

Отмечается, что 23 марта 2020 года в одном из информационных агентств появилась информация о том, что воспитатель Катайского детского дома среди ночи унижал и избивал воспитанников детского дома за употребление алкоголя и побеги.

По данному факту следственными органами СУ СК России по Курганской области незамедлительно организована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.