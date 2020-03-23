Йошкар-Ола, , 19:59 — REGNUM Из роддома в Йошкар-Оле похитили новорожденную девочку. По данному факту возбуждены уголовные дела по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение несовершеннолетнего»), ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»), сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Марий Эл.

Новорожденный Andrés Nieto Porras

По версии следствия, ребёнок пропал 23 марта из ГБУ РМЭ «Перинатальный центр».

Уголовные дела объединены в одно производство. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, ведётся активный поиск ребёнка, разыскиваются свидетели.

Как сообщало ИА REGNUM, в Костромской области в начале марта пропала 8-летняя девочка. Её поиски вели полицейские, волонтеры отряда «Лиза Алерт» и следователи. Школьницу нашли в квартире 36-летнего местного жителя. Ребенок был спрятан в корпусе дивана, стоявшего в комнате. При осмотре на теле ребенка не обнаружили телесных повреждений. Девочку передали родителям.

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