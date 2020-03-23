23 марта 2020 | Время чтения 3 мин

Количество фейковых новостей о коронавирусной пандемии за последнее время резко возросло, несмотря на недавнее заявление компании Google о борьбе с непроверенной информацией. О том, как распознать фейк-ньюс от настоящей и какие последствия несёт в себе подобная дезинформация рассказал эксперт по развитию бизнеса, основатель центра «Второй паспорт» Юрий Моша

Юрий Моша, , 19:37 — REGNUM Компания Google признала, что о коронавирусе распространяют очень много фейковых новостей касательно статистики о том, сколько людей заражено или умерло и в каких странах. Это действительно так, ведь создается очень много фейковых сайтов, где даже в качестве доказательств приводятся отредактированные в Photoshop фотографии.

Новости поддельные, липкие и пузырчатые

Я нашёл несколько таких и обратился к Google с просьбой их удалить. В ответ мне пришло официальное письмо из компании, где они сообщили, что делать этого не собираются. Почему Google отказываются удалять из поиска фейковые сайты? Попросту не хотят тратить деньги на исследования, на поиск подобной информации, на сотрудников, которые будут этим заниматься. То есть чисто бизнес, ничего личного. И это, конечно, абсолютно неправильно, ведь Google — огромная корпорация, суперприбыльная, и они просто обязаны иметь такой отдел, который будет разбираться, где фейк, а где проверенный источник, и убирать из индексации фальшивые сайты. Очень плохо, что в Америке, не побоюсь этого слова, ужасное интернет-законодательство, которое позволяет Google и другим поисковым системам избежать за такие вещи ответственности. И в России ситуация примерно такая же — закон о забвении в принципе не работает, а решения судов на территории страны Google вообще не исполняет. Однажды я лично передавал им решение суда по своему вопросу, которое они проигнорировали, потому что считают российский суд нелегитимным.

Уж если работаете в РФ, то будьте добры либо закрыть поиск в зоне «.ru», либо соблюдать местный закон. Одно из двух. Вот в Евросоюзе законодательство поменяли, и там привлечь к суду поисковую систему можно. Самая большая опасность заключается в том, что большинство людей неспособны отличить фейк от настоящего информационного ресурса и попадают под влияние таких новостей, причём это не только коронавируса касается, можно в пример практически любое событие из сегодняшней повестки привести. У них меняется сознание, теряется понимание белого и чёрного. Занимаются подобной пропагандой специализированные агенства черного PR, так называемые «фабрики троллей», и их ближайшим союзником оказываются, как ни странно, поисковые системы.

Офис компании Google Keng Susumpow

Как же отличить фейковую новость от настоящей? Признаков довольно много. Во-первых, обязательно обращайте внимание на количество публикаций новости в одном и том же издании. Черные пиарщики специально публикуют одну новость несколько раз, чтобы поисковый алгоритм вывел ее на первые страницы. Во-вторых, обращайте внимание на название сайта-подделки. Он может полностью имитировать название государственного ведомства или крупного СМИ с лишь небольшой разницей в названии домена — fbi. media, например. В-третьих, почитайте про само издание. Если пункт «о нас» на сайте отсутствует, если нет телефона, а через регистрации доменного имени нельзя отследить собственника — вы 100% столкнулись с фейковым изданием. Ну и, конечно, стоит сказать про некачественный дизайн сайта, грамматические ошибки в статьях и подделки фотографий официальных документов, для чего и используется Photoshop.

Ещё раз повторюсь, что будь у Google отдел по борьбе с фейк-ньюс, они бы мгновенно очищали инфополе от подобных вещей даже без решений судов. Что касается самого распространителя дезинформации, то его, к большому сожалению, привлечь к ответственности никак нельзя. Чаще всего это один человек, который на «левый» паспорт зарегистрировал 300 сайтов и сидит публикует фейки целыми днями. На коронавирусе он денег не заработает, но зато может заработать на клевете, например, в адрес предпринимателя, и тот будет вынужден платить деньги, чтобы информацию сняли. В бизнесе очень часто так заказывают конкурентов, и найти принимающего заказы на очернение жулика невозможно. Вот именно поэтому ответственность за панику в обществе должна нести Google. Но здесь есть ещё одна очень интересная проблема. Условно, в Европе по вашему запросу новость удалили, но ее же все равно будут видеть во всем остальном мире.

Логотип Facebook Mambembe Arts — Crafts

Чтобы такого не было, государствам нужно объединиться и создать глобальную организацию по интернет-законодательству наподобие Интерпола или в рамках ООН, законы которой Google, Facebook, Twitter и другие корпорации соблюдали бы. А пока я глубоко убеждён, что руководству Google должно быть за свои действия стыдно — это большой позор для одной из крупнейших мировых корпораций».