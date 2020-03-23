Санкт-Петербург, , 19:47 — REGNUM Жертвой утечки газа в частном жилом доме стала 18-летняя девушка в Ленинградской области. Об этом 23 марта сообщил журналистам источник в правоохранительных органах.

Девушка, проживавшая в деревне Аро в Ленинградской области, находилась на карантине по месту жительства в связи с возвращением из зарубежной поездки по Италии.

Трагедия произошла около 02:00 мск. Девушку в бессознательном состоянии обнаружили её родители и вызвали бригаду скорой помощи. Пострадавшая скончалась до приезда врачей.

Предварительно было установлено, что причиной гибели девушки стала утечка газа в подвале, где находилось газовое оборудование.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отравлении газом двух человек в частном жилом доме под Белгородом.

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