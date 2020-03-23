, 19:04 — REGNUM Двух руководящих сотрудников Главного управления МЧС России по Ярославской области подозревают во взяточничестве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.

Следственный комитет СУ СКР по ЯО

Уголовные дела возбуждены против 46-летнего бывшего начальника управления надзорной деятельности и профилактики работы (эту должность до этих событий занимал Алексей Кучер) и его 37-летнего заместителя.

Они подозреваются в получении взяток. Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным Управлением ФСБ по Ярославской области.

«По данным следствия, подозреваемые получали взятки в сумме от 100 до 450 тысяч рублей за согласование различным организациям специальных технических условий и дачу положительных заключений нормативно-техническим советом», — сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Оба подозреваемых уже арестованы судом.

Алексей Кучер работал в системе МВД с 1994 по 2002 год, занимался расследованием дел о пожарах. С 2002 года работает в МЧС. Занимался надзором за пожарной безопасностью. С декабря 2018 года — заместитель начальника управления, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ярославской области. Награжден медалями: «За отличие в службе» I, II, III степени, медаль МЧС России «ХХV лет МЧС России», памятная медаль МЧС России «Маршал Василий Чуйков».

На сайте ГУ МЧС по Ярославской области Кучер продолжает фигурировать как действующий сотрудник. Но, как сообщили в Следственном комитета, он уже уволен из МЧС.