Курган, , 18:36 — REGNUM В Курганской области арестованы начальник МО МВД России «Шадринский» и заместитель начальника УМВД по Курганской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Зауралью.

Как ранее сообщали СМИ, 20 марта 2020 года следователями регионального следственного управления СКР во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Курганской области были задержаны по подозрению в коррупционном преступлении замначальника областного управления полиции, начальник полиции Шадринска и главный бухгалтер указанного отдела полиции. Их обвиняют по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере»). Предполагаемый ущерб от их преступных действий оценивается в размере 27 млн рублей.

Курганским городским судом 23 марта в отношении высокопоставленных полицейских избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Главный бухгалтер помещён под домашний арест.

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