Ростов-на-Дону, , 18:31 — REGNUM В Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов. В результате аварии пострадали 13 человек, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД 23 марта.

Авария произошла около 17:30 на проспекте Стачки. По предварительным данным, водитель автобуса №85а не выдержал безопасную дистанцию столкнулся с пассажирским автобусом, курсирующим по маршруту №71.

«В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали 13 человек. Они доставлены в больницу. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД», — уточнили в ведомстве.