Москва, , 18:03 — REGNUM Зеленоградский суд Москвы назначил штраф в размере 200 тысяч рублей фигурантке уголовного дела, обвиняемой в организации незаконной миграции, сообщает ГУ МВД по Москве.

«В настоящее время Зеленоградский районный суд Москвы признал гражданку виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей», — говорится в информации.

Женщине предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».

По версии следствия, злоумышленница совместно с неустановленными лицами осуществляла незаконное пребывание иностранных граждан на территории РФ. Женщина находила потенциальных клиентов, распространяя информацию о предоставляемых услугах среди знакомых. Она проставляла в паспортах и миграционных картах иностранных граждан, в том числе ранее выдворенных за пределы РФ, оттиски поддельных печатей о пересечении ими госграницы страны и последующей постановки на миграционный учет. Фактического пересечения границы иностранными гражданами не осуществлялось.