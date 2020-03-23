Санкт-Петербург, , 18:00 — REGNUM Женщина за рулем иномарки наехала на двух мужчин, ремонтировавших авто на обочине трассы М-20 «Петербург-Невель». Об этом сообщаетотдел пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной информации, в понедельник, 23 марта около 16:00 мск на 38 км автомобильной дороги «СПб — Псков — Пустошка — Невель» 34-летняя женщина за рулем «Шкода Кодиак» совершила наезд на двоих мужчин.

Постращавшие — 28 и 53 лет — ремонтировали автомобиль на обочине трассы. В результате ДТП мужчины получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы в Гатчинскую ЦРБ.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — уточняют в ведомстве.