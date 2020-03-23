Казань, , 16:59 — REGNUM Ухудшение погодных условий в Татарии ожидается уже вечером 23 марта.

По данным республиканского Гидрометцентра, вечером 23 марта, ночью и днем 24 марта 2020 года на территории республики ожидается сильный снег, метель с ухудшением видимости до 500 метров и менее, ночью ветер порывами 17−22 м/с, днем 15−17 м/с, на дорогах гололедица, снежная каша и заносы. Температура воздуха в ночное время до — 8 °C, днем — 1…4°С.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии 23 и 24 марта ожидается резкое ухудшение погоды: прогнозируются метель и порывы ветра до 20 метров в сутки.

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