Москва, , 16:46 — REGNUM Московский городской суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима Бекжана Сарбишева, который в сентябре 2018 года на машине наехал на пешеходов возле кафе на юго-востоке Москвы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Сарбишев обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и ч. 3 ст. 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»).

Суд проходил с участием присяжных, которые единогласно признали подсудимого виновным.

По версии следствия, утром 9 сентября 2018 года молодой человек, управляя автомобилем Volkswagen Polo, умышленно совершил наезд на компанию людей возле кафе. В результате этого пострадали десять человек, в том числе одна несовершеннолетняя. Один из потерпевших скончался.