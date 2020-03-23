Воронеж, , 16:29 — REGNUM Жительница Воронежа попалась на уловку мошенников при попытке приобрести дефицитные защитные маски. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 марта в пресс-службе ГУ МВД по региону.

23-летняя женщина на одном из интернет-сайтов нашла объявление о продаже медицинских масок. Она связалась с продавцом и договорилась о покупке пяти тысяч масок, в качестве оплаты перевела ему 52 тысячи рублей. Однако товар женщина так и не получила. Попытки связаться с продавцом провалились — телефон оказался заблокирован. После этого пострадавшая обратилась в полицию.

Всего за последние сутки от мошенников в регионе пострадали четыре человека, большая часть мошенничеств совершается бесконтактно — по телефону или через интернет. По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве.

«Полицейские в очередной раз напоминают воронежцам о необходимости проявлять бдительность, не сообщать свои личные данные неизвестным лицам, тщательно проверять любую, поступающую информацию от незнакомых граждан, в том числе на страницах сети интернет, не поддаваться на провокации лиц, пытающихся использовать доверчивость граждан в своих противоправных целях», — напомнили в ГУ МВД.