Южно-Сахалинск, 23 марта 2020, 16:20 — REGNUM На Сахалине сотрудники ФСБ задержали двоих студентов, готовивших массовое убийство в своём учебном заведении, сообщает 23 марта пресс-служба ФСБ.
У злоумышленников изъят обрез охотничьего ружья, боеприпасы, самодельные бомбы и записи с планами нападения.
Уточняется, что на злоумышленников 2002 и 2003 года рождения сотрудники ФСБ вышли в ходе расследования дела о пропаганде терроризма и суицида в интернет-сетях.
Опубликовано видео с места задержания, на котором показаны обнаруженные у задержанных оружие и компоненты взрывных устройств.
Мотивы злоумышленников и их принадлежность к террористическим группировкам выясняются.
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