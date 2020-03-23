Южно-Сахалинск, , 16:20 — REGNUM На Сахалине сотрудники ФСБ задержали двоих студентов, готовивших массовое убийство в своём учебном заведении, сообщает 23 марта пресс-служба ФСБ.

У злоумышленников изъят обрез охотничьего ружья, боеприпасы, самодельные бомбы и записи с планами нападения.

Уточняется, что на злоумышленников 2002 и 2003 года рождения сотрудники ФСБ вышли в ходе расследования дела о пропаганде терроризма и суицида в интернет-сетях.

Опубликовано видео с места задержания, на котором показаны обнаруженные у задержанных оружие и компоненты взрывных устройств.

Мотивы злоумышленников и их принадлежность к террористическим группировкам выясняются.

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