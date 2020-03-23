Москва, , 16:10 — REGNUM Московская полиция задержали сотрудника организаций по ремонту и продаже техники, подозреваемого в краже денежных средств со счета пенсионера с помощью мобильного банка, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Москве.

Ранее в полицию с заявлением обратился 82-летний житель столицы. Он сообщил, что обнаружил пропажу денежных средств со своей банковской карты.

«Установлено, что заявитель обратился в данную фирму с просьбой настроить его мобильный телефон. Во время работы мастер-продавец при помощи мобильного банка перевел денежные средства потерпевшего на свой счет», — сообщается на сайте.

Денежными средствами мужчина распорядился по своему усмотрению.

Следствие возбудило уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».