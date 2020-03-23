Черкесск, , 16:00 — REGNUM В Карачаево-Черкесии 23 марта произошло ДТП на трассе «Пятигорск — Карачаевск», погибли два человека, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД.

Стало известно, что во время движения водитель «BMW-528i» и следовавший за ним водитель «Toyota Camry» не справились с управлением. Машины съехали с дороги и опрокинулись. При этом получили травмы, не совместимые с жизнью, оба водителя — 34-летний житель села Терезе и 35-летний житель села Первомайское.

Причины аварии в настоящее время устанавливаются, но в МВД отметили, что участок трассы на 53-м километре не является очагом аварийности.

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