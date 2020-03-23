Сухум, , 15:59 — REGNUM В Абхазии 23 марта убит герой грузино-абхазской войны 1992 — 1993 годов Валерий Айба. Об этом сообщает ИА «Абхазия-Информ» со ссылкой на данные генеральной прокуратуры республики.

Как сообщили журналистам в ведомстве, преступление, предположительно, произошло около 9 утра (совпадает с мск) в городе Гудаута. Ветерана убили неизвестные возле его дома. Сообщается, что преступление было совершено с применением огнестрельного оружия. Айба получил ранения, несовместимые с жизнью.

Возбуждено уголовное дело, устанавливаются обстоятельства преступления, ведется поиск подозреваемых.