Аксайский район, Ростовская область, , 15:53 — REGNUM Под Ростовом-на-Дону вспыхнул крупный пожар. Сухая трава загорелась в Аксайском районе около 14:45 мск, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 23 марта.

«Произошло загорание камыша на улице Левобережной, площадь уточняется. Всего привлечено шесть единиц техники и 20 человек. Угрозы ничему нет», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что с 16 марта в лесах Ростовской области официально начался пожароопасный период. Одно из крупных возгораний произошло в Аксайском районе 18 марта. Пожар площадью 2,3 тыс. кв. метров тушили более пяти часов.

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