Волгоград, , 15:54 — REGNUM Уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов возбуждено в Волгограде. Следователи выясняют обстоятельства убийства 23 марта постового управления по борьбе с экономическими преступлениями, сообщает пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, неизвестный мужчина был задержан сотрудниками отдельной комендантской роты по охране объектов при попытке проникновения на охраняемую территорию Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка МВД России. Во время проверки его документов на контрольно-пропускном пункте административного здания мужчина достал нож и ударил им старшего сержанта полиции. От полученного ранения полицейский скончался на месте.

Нападавший задержан. На месте преступления работает следственно-оперативная группа, выясняется личность мужчины и его мотивы.

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