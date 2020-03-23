Уфа, , 15:51 — REGNUM 30 человек эвакуировали во время пожара в жилом доме в Уфе. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, ночью 23 марта произошел пожар в квартире жилого дома по улице 50 лет СССР. По тревоге были подняты 21 огнеборец на шести единицах техники.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горят домашние вещи на площади семь кв. метров

Спасатели эвакуировали 30 человек, в том числе пять детей.

Сообщается, что пострадала женщина 1951 года рождения. Ее доставили в токсикологическое отделение городской больницы.

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