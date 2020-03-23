Джибути, , 15:35 — REGNUM Коронавирус COVID-19 появился на территории африканского государства Джибути. Зарегистрированы два случая заражения, сообщает 23 марта телеканал Al Jazeera со ссылкой на местный минздрав.

Отмечается, что оба гражданина Джибути, у которых нашли вирус, ранее прибыли из Эфиопии.

Как сообщало ИА REGNUM, о первом случае коронавируса в Джибути стало известно 18 марта. Тогда сообщалось, что заразившийся человек — испанец.

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