Уфа, , 15:38 — REGNUM Три человека погибли за выходные дни во время пожаров в жилых домах в Башкирии. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, днем 22 марта произошёл пожар в жилом доме в д. Юкаликуль Дюртилинского района. Во время борьбы с огнем спасатели обнаружили погибшего мужчину 1980 года рождения.

Ночью 21 марта горел дом в п. Приютово Белебеевского района. Спасатели вынесли из квартиры женщину 1951 года рождения. Сообщается, что пострадавшая скончалась в машине скорой помощи по пути в больницу.

22 марта в с. Темясово Баймакского района горел бревенчатый дом. Во время тушения пожара спасатели обнаружили погибшую женщину 1968 года рождения.

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