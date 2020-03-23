Гуково, Ростовская область, , 15:27 — REGNUM В одном из пунктов пропуска в Ростовской области в автомобиле у гражданина Украины таможенники нашли более двух десятков патронов. Об этом ИА REGNUM сообщили в Южном таможенном управлении 23 марта.

Автомобиль Volkswagen Touareg, следовавший со стороны России, прибыл на досмотр в пункте пропуска Гуково. На наличие запрещённых предметов указала служебная собака. В автомобиле была найдена упаковка патронов для травматического пистолета, который хранится дома у водителя. Декларацию таможенному органу гражданин Украины не подавал.

«В ходе таможенного досмотра в салоне автомобиля в ящике между передними сидениями прозрачный полимерный пакет с предметами, конструктивно схожими с патронами, в количестве 23 штук», — уточнили в ведомстве.

В отношении нарушителя возбуждено два дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ «Недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию» и ст. 16.3 КоАП России «Несоблюдение запретов и ограничений».