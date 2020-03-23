Волгоград, , 15:10 — REGNUM При исполнении служебных обязанностей 23 марта погиб сотрудник управления по борьбе с экономическими преступлениями Волгоградской области. Полицейский был убит при задержании преступника.

По предварительным данным, постовой по охране здания УБЭП на улице Землячки, просматривая записи камер видеонаблюдения, стал свидетелем противоправного поступка — некий гражданин на улице напал на прохожего. Полицейский вышел на помощь, задержал преступника и завёл его в служебное помещение. Злоумышленник достал нож и несколько раз ударил им постового. Мужчина скончался на месте.

Подозреваемого задержали, сообщает издание «Остров свободы 34».