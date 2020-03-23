Москва, , 15:05 — REGNUM Московский городской суд до 13 сентября продлил арест гражданина США Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 марта в пресс-службе суда.

«По результатам предварительного слушания продлен срок содержания под стражей Уилана до 13 сентября 2020 года», — сообщил собеседник агентства.

Дата начала рассмотрения дела по существу пока не назначена. Слушания будут проходить в закрытом режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, Пол Уилан был задержан в Москве в конце 2018 года по обвинению в шпионаже. У него изъяли флешку со сведениями, составляющими государственную тайну. По решению суда гражданин США, Ирландии и Канады, а также подданный Великобритании Уилан был помещен под арест.