Горно-Алтайск, , 15:03 — REGNUM Верховный суд Республики Алтай отклонил жалобу местного жителя, ранее осужденного за поджоги машин и угрозу убийством. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

На преступление 61-летний мужчина пошёл из-за ревности к своей бывшей сожительнице. Так, в октябре он ударил её бутылкой по голове и угрожал убить. Он также попытался поджечь машину предполагаемого поклонника своей возлюбленной, но сжёг в результате автомобиль посторонней девушки.

Вторую попытку он совершил в ноябре 2018 года. В этот раз на преступление мужчина пошёл, почему-то переодевшись в женскую одежду. Однако совершить преступление не успел — его задержали сотрудники магазина, возле которого стояла машина.

В результате судом первой инстанции злоумышленник был приговорён к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Сам осужденный просил оправдать его, не признавая себя виновным. Однако апелляционным постановлением Верховноый суд жалобу отклонил.

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