Амстердам, , 15:03 — REGNUM Производитель хлорохина из голландского города Зееволде заявил, что он стал мишенью угроз. 22 марта стало известно, что его фабрика охраняется полицией. Хлорохин — лекарственный препарат, с которым в настоящий момент проводят опыты, чтобы установить возможность его использования в качестве лекарства против вируса COVID-19.

В беседе с голландским телевидением мужчина заявил, что его дома и на фабрике посещали люди, предлагающие большие суммы денег за производимые им таблетки.

Недавно бельгийские учёные установили, что хлорохин, который используется для лечения малярии, может быть использован для лечения зараженных вирусом COVID-19. В Китае тяжело больные пациенты уже некоторое время получают это лекарство. Однако пока научно не доказано, что оно действительно может быть использовано для лечения зараженных вирусом COVID-19.