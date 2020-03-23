Уфа, , 15:03 — REGNUM Меры профилактики правонарушений подростков усилят в торговых центрах столицы Башкирии. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба администрации Уфы.

По сообщению пресс-службы ведомства, на совещании, которое прошло 23 марта в лайфстайл центре «Башкирия», был составлен план по усилению безопасности торговых центров города.

Отмечается, что в дни весенних каникул сотрудники полиции организуют патрулирование торговых центров. Кроме этого, все городские торговые центры усилят охрану, работу служб безопасности и обслуживающего персонала.

Руководству торговых комплексов поручено при выявлении фактов правонарушений подростками обязательно информировать об этом сотрудников правоохранительных органов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии Радий Хабиров поручил разобраться с группировкой подростков, орудующих в торговом центре Уфы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Самарской области подростка подозревают в краже автомобиля