Великий Новгород, , 14:54 — REGNUM В Новгородской области в ходе непрерывных поисковых работ установлено местонахождение 15-летнего мальчика, пропавшего в Валдайском районе 17 марта. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 23 марта, в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета РФ, школьник найден живым.

«В настоящее время следствием устанавливаются причины, по которым мальчик не вернулся домой из школы, проводятся допросы его одноклассников, устанавливается место, где он находился в ночное время. Для выявления возможных телесных повреждений будет проведено медицинское освидетельствование несовершеннолетнего», — сообщили в ведомстве.

По предварительным сведениям, никаких противоправных действий в отношении подростка не совершалось.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о пропаже своего 15-летнего сына 18 марта в полицию сообщил его отец, житель деревни Любница. Следователи установили, что мальчик ушёл со школы в селе Яжелбицы Валдайского района, после чего информации о местонахождении несовершеннолетнего не имелось.

Поиском подростка занимались следователи, полицейские, спасатели МЧС, сотрудники Росгвардии, местные жители и волонтёры.

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