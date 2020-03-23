Чебоксары, , 14:18 — REGNUM В Чувашии 23 и 24 марта ожидается резкое ухудшение погоды: прогнозируются метель и порывы ветра до 20 метров в сутки. Соответствующее предупреждение опубликовали спасатели и синоптики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным Чувашгидромета, 23 марта во второй половине дня местами ожидается небольшой снег и метель, порывы ветра составят 11−16 м/с, температура днём составит −2…+3 градуса тепла. 24 марта сильный ветер сохранится, временами будет идти снег, и прогнозируется метель.

Чувашские спасатели предупреждают, что непогода может привести к затруднениям в работе всех видов транспорта, обрывам линий электропередач и связи, обрушению слабоукрепленных конструкций. И рекомендуют жителям при сильном ветре держаться в стороне от опор ЛЭП, рекламных щитов и высотной строительной техники.

По словам автора проекта «Погода в Чувашии» Владимира Михайлова, снег и метель в Чувашию принесёт южный циклон: первыми «удар» примут юго-восточные районы, затем циклон будет продвигаться на север. В Чебоксарах снегопад может начаться вечером 23 марта, к утру 24 марта может выпасть до 10 см снега.

По предварительным данным, 25 марта сугробы растают, а 26 марта установится солнечная погода.