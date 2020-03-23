Кызыл, , 14:12 — REGNUM В Туве местных жителей обвиняют в нападении на представителей власти и побеге из-под стражи. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, инцидент произошёл 14 апреля 2019 года.

Около 11 часов двое мужчин 30 и 32 лет, содержавшиеся в изоляторе, попросили дежурного вывести их в камеру хранения. Придя на место они набросились на правоохранителя, начав душить его до потери сознания.

«Когда потерпевший очнулся второй обвиняемый имевшимся при себе ножом нанес несколько ударов по его лицу и телу, а также несколько ударов ногой по голове, от которых он вновь потерял сознание. Действиями обвиняемых потерпевшему причинены телесные повреждения», — отметили в СКР.

Завладев связкой ключей, злоумышленники открыли двери камер, где содержались другие обвиняемый и подсудимые, после чего скрылись. Кроме них, в бега ударились ещё семь человек — все они позже были осуждены к различным срокам.

В следствии заявляют о сборе достаточного количества доказательств против двоих обвиняемых, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.

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