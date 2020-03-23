Оренбург, , 14:09 — REGNUM В Оренбургской области при снижении числа пожаров и числа погибших отмечен рост количества граждан, травмированных из-за возгораний, сообщает ГУ МЧС по региону.

С начала 2020 года (по состоянию на 23 марта) на территории Оренбуржья зафиксировано 546 пожаров, в результате которых погибли 26 человек, а 38 — получили травмы. За аналогичный период 2019 года произошло 564 пожара с 43 погибшими. Из-за пожаров травмы получили 36 человек.

Основными причинами пожаров являются неосторожное обращение с огнем, а также нарушения правил устройства и эксплуатации печи и электрооборудования.